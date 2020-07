Защита потребителей добавила в черный список множество новых продавцов! Особого внимания требует покупка подержанных машин

В списке находятся ряд компаний, занимающихся продажей подержанных машин. Вместо машин в рабочем состоянии они продавали покупателям непригодные для поездок автомобили.

Поэтому, собираясь купить бывшую в использовании машину, следует предварительно потрудиться и посмотреть, не занесен ли продавец в черный список. Если фирма находится в черном списке, то в случае возникновения впоследствии проблем не стоит ждать помощи и от комиссии по потребительским спорам.

В текущем году в список были добавлены следующие компании: OÜ SessiFE, OÜ Autod ja Osad, OÜ Your Fashion, OÜ Worldnet intercontinental, OÜ Warlock, OÜ V.P.W GROUP, OÜ Star Company, OÜ Spordisüsteemid, OÜ Sky Auto, OÜ Scandinavian Spirit, OÜ Saunapoint, OÜ Santigron Livornio, OÜ SRMK Ehitus, OÜ ReefSolutions, OÜ RNJ Tech, OÜ RG CAPITAL, Pirita Jõepargi Osaühing, Paygety osaühing, OÜ TURAN, OÜ TRINWEST, OÜ PassRock, OÜ NextCar, OÜ MORANDE SHOES, OÜ HHLP, OÜ Gaasiekspert, OÜ Anigara, Ottocento OÜ, Osaühing ALVABORE, OSAÜHING ZAUBERMANN, Namia OÜ, Nagdhunga Sarasawoti OÜ, Mobile Stores OÜ, MOOBO OÜ, MARSAL Int. OÜ, Ljudmilla Limareva, Ledkauplus OÜ, LRN Ventures OÜ, LED Star OÜ, Krutski Osaühing, Komisjonikaup OÜ, Jurban Artist Management OÜ, JUSTART OÜ, Infostar OÜ, IluLink OÜ, IM Partners OÜ, Horsepower OÜ, Heles it OÜ, Fit Mode OÜ, Estonian Motors OÜ, Eltecpro OÜ, Dreamhome Design OÜ, Direct Shop OÜ, Devote OÜ, Cleanpark OÜ, CarLuxRent OÜ, BW Grupp Invest OÜ, Autodeost24 OÜ, Autodeost OÜ, Artom OÜ, ASMO OÜ, AS MILEEDI, AMZ TRADE OÜ, ALM Invest OÜ, ALL KAUBANDUSE OÜ и 1 Hetk OÜ.

Если комиссия по потребительским спорам выносит решение не в пользу продавца, то торговое предприятие должно исполнить его в течение 30 дней. В противном случае наименование фирмы пополнит черный список. После исполнения решения комиссии компания удаляется из списка.

Весь черный список можно найти здесь.