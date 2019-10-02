02.10.2019, 08:23

Зарплаты старейшин Таллинна могут вырасти до 4400 евро в месяц

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rus.delfi.ee
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Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe.
Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe.Foto: Sven Arbet

В будущем верхний предел зарплат старейшин районов Таллинна может повыситься с нынешних 3960 евро 4400 евро, пишет rus.err.ee.

Это предусматривает проект постановления о внесении поправок в руководство по зарплатам в таллиннских учреждениях, которое на своем заседании 2 октября намерена одобрить столичная городская управа.

Распоряжение, которое в дальнейшем должно будет утвердить горсобрание, также предусматривает, что руководители городских учреждений смогут получать до 6400 евро в месяц.

Повысят также диапазоны окладов и многих других чиновников.

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