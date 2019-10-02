Зарплаты старейшин Таллинна могут вырасти до 4400 евро в месяц

Это предусматривает проект постановления о внесении поправок в руководство по зарплатам в таллиннских учреждениях, которое на своем заседании 2 октября намерена одобрить столичная городская управа.

Распоряжение, которое в дальнейшем должно будет утвердить горсобрание, также предусматривает, что руководители городских учреждений смогут получать до 6400 евро в месяц.

Повысят также диапазоны окладов и многих других чиновников.