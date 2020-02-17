Зарплаты растут, а жизнь ухудшается? Пять советов эстонского инвестора: как выбраться из порочного круга

Второй шаг: открытие отдельного сберегательного счета. Большая часть людей пытается копить деньги на том же счете, на который поступает их зарплата, и с которого уходят деньги при оплате банковской картой. Накопить что-либо таким образом очень сложно! Самый простой способ для накопления сбережений — это перевод какой-либо суммы на отдельный счет в каждый день выплаты зарплаты. Обязательно используйте постоянное платежное поручение. По возможности откладывайте минимум 10%, однако любая сумма — это лучше, чем ничего. Вы можете дать своему счету мотивирующее название, например, ”освобождение от долгового рабства”, или ”мой денежный буфер”, или ”фонд для посыла начальства куда подальше”.
Третий шаг: выплатите текущие потребительские кредиты и постарайтесь больше не брать новых. Проценты по потребительским кредитам огромные, и по большому счету такой кредит означает, что вы отдаете свои деньги, ничего не получая взамен. При наличии свободных денег постарайтесь в первую очередь выплатить свои старые кредиты, и в дальнейшем больше не берите кредитов для потребления — если очень хотите новый телефон, откройте отдельный сберегательный счет, назовите его ”новый телефон” и копите деньги на нем. Если это сложно и неприятно, задумайтесь на секунду — а так ли вам нужен новый и дорогой телефон?
Четвертый шаг: создание денежного буфера на случай неожиданностей (рождественские подарки неожиданностью не считаются!). Назовите его фондом спокойствия, запасом на черный день или буфером для отказа от начальства — идея заключается в том, что денежный буфер поможет вам справиться с неожиданностями: от выпадения зубной пломбы, до ремонта машины. Наличие такого буфера позволяет значительно снизить стресс, и, хотя, как говорят, не в деньгах счастье, наличие фонда спокойствия по крайней мере поможет уменьшить ощущение того, что вы несчастны! Универсальное правило гласит, что адекватный размер денежного буфера соответствует затратам на проживание в течение 3-6 месяцев. Но для начала даже 100 евро — лучше, чем ничего. И еще раз напоминаю, что рождественские подарки или ботинки, на которых уже несколько месяцев видны следы износа, не считаются неожиданностью!
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