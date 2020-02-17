Зарплаты растут, а жизнь ухудшается? Пять советов эстонского инвестора: как выбраться из порочного круга

”Несколько дней назад я прочитал статью, в которой рассказывалось о том, что одной пятой части эстонцев для оплаты счетов приходится брать кредиты, причем как правило кошельки у людей пустуют именно в январе. Меня особенно удивило то обстоятельство, что финансовое положение людей по сравнению с прошлым годом ухудшилось, при том, что экономика и зарплаты сильно выросли”, — отметил инвестор и предприниматель Яак Роосааре.

”Так как многие из нас наверняка давали себе новогодние обещания, причем не только сбросить вес, но и привести свои финансовые дела в порядок, то сейчас, когда самый сложный в этом плане месяц уже позади, самое время поделиться советами о первых шагах, которые следует предпринять, чтобы в январе следующего года вы больше не испытывали нехватку денег для оплаты счетов”, — сказал Роосааре.

Первый шаг: четко определите свою текущую ситуацию. Составьте список своего имущества и обязательств, а также постоянных доходов и расходов. Если вы не знаете, каковым действительно является ваше положение, вам будет очень сложно распланировать достижение каких-либо целей. Данный шаг также позволит вам получить первое представление о том, в каких областях следует приложить максимальные усилия.