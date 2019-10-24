Зарплата полицейских и спасателей вырастет на 5%

В следующем году заработные платы рядовых полицейских и спасателей вырастут как минимум на 50 евро в месяц: на это государство выделит 6,9 млн евро.
Отмечается, что в новом году зарплаты спасателей увеличатся в среднем на 6 процентов или на 60 евро, за счет чего средняя зарплата спасателей вырастет до 1061 евро, пишет rus.err.ee.
Оклады патрульных полицейских и пограничников вырастут на 65 евро или в среднем на 4,6%, за счет чего минимальная заработная плата сотрудников полиции увеличится с 1280 евро до 1345 евро в месяц.
Заработная плата координаторов спасательных работ вырастет в среднем на 5,7 процента, или 63 евро, что означает, что их средняя зарплата увеличится с 1 106 евро до 1 169 евро в месяц.
По словам главы МВД Марта Хельме, повышение зарплат касается только тех, кто работает "на передовой".
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