Зарплата полицейских и спасателей вырастет на 5%

Отмечается, что в новом году зарплаты спасателей увеличатся в среднем на 6 процентов или на 60 евро, за счет чего средняя зарплата спасателей вырастет до 1061 евро, пишет rus.err.ee.

Оклады патрульных полицейских и пограничников вырастут на 65 евро или в среднем на 4,6%, за счет чего минимальная заработная плата сотрудников полиции увеличится с 1280 евро до 1345 евро в месяц.

Заработная плата координаторов спасательных работ вырастет в среднем на 5,7 процента, или 63 евро, что означает, что их средняя зарплата увеличится с 1 106 евро до 1 169 евро в месяц.

По словам главы МВД Марта Хельме, повышение зарплат касается только тех, кто работает "на передовой".