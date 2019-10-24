Зарплата полицейских и спасателей вырастет на 5%

В следующем году заработные платы рядовых полицейских и спасателей вырастут как минимум на 50 евро в месяц: на это государство выделит 6,9 млн евро.
Отмечается, что в новом году зарплаты спасателей увеличатся в среднем на 6 процентов или на 60 евро, за счет чего средняя зарплата спасателей вырастет до 1061 евро, пишет rus.err.ee.
Оклады патрульных полицейских и пограничников вырастут на 65 евро или в среднем на 4,6%, за счет чего минимальная заработная плата сотрудников полиции увеличится с 1280 евро до 1345 евро в месяц.
Заработная плата координаторов спасательных работ вырастет в среднем на 5,7 процента, или 63 евро, что означает, что их средняя зарплата увеличится с 1 106 евро до 1 169 евро в месяц.
По словам главы МВД Марта Хельме, повышение зарплат касается только тех, кто работает "на передовой".
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Медики США назвали ранний признак рака поджелудочной железы
Воздушный шарик убил восьмиклассника под Самарой
Полиция возбудила дело против сироты, разорвавшего Конституцию