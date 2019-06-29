29.06.2019, 15:31

Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес

 (36)
rus.delfi.ee
EST 5
Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес
Foto: Andres Putting

Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.

Член правления самой крупной эстонской госфирмы Eesti Energia Хандо Суттер в прошлом году в среднем получал 17 500 евро в месяц.

Председатель совета Nordica Тоомас Тийвел подтвердил Ärileht, что зарплата Кобина составит 15 000 евро в месяц и добавил, что у нового руководителя не будет служебного телефона и автомобиля.

Nordic Aviation Groupi или авикомпания Nordica была создана в 2015 году.
У председателей правления Яана Тамма и Ахто Пярли зарплата составляла 9800 евро. Позже их сменил на посту Ханнес Сарапуу, у которого тоже зарплата была 9800 евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: