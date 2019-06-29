Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес

Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.
Член правления самой крупной эстонской госфирмы Eesti Energia Хандо Суттер в прошлом году в среднем получал 17 500 евро в месяц.
Председатель совета Nordica Тоомас Тийвел подтвердил Ärileht, что зарплата Кобина составит 15 000 евро в месяц и добавил, что у нового руководителя не будет служебного телефона и автомобиля.
Nordic Aviation Groupi или авикомпания Nordica была создана в 2015 году.
У председателей правления Яана Тамма и Ахто Пярли зарплата составляла 9800 евро. Позже их сменил на посту Ханнес Сарапуу, у которого тоже зарплата была 9800 евро.
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