Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес

Член правления самой крупной эстонской госфирмы Eesti Energia Хандо Суттер в прошлом году в среднем получал 17 500 евро в месяц.

Председатель совета Nordica Тоомас Тийвел подтвердил Ärileht, что зарплата Кобина составит 15 000 евро в месяц и добавил, что у нового руководителя не будет служебного телефона и автомобиля.

Nordic Aviation Groupi или авикомпания Nordica была создана в 2015 году.

У председателей правления Яана Тамма и Ахто Пярли зарплата составляла 9800 евро. Позже их сменил на посту Ханнес Сарапуу, у которого тоже зарплата была 9800 евро.