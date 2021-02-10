Зарегистрированных безработных в начале года стало больше. Возрос интерес к началу предпринимательской деятельности

В конце января самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа (13,9%), самая низкая — в Йыгевамаа и Хийумаа (в обоих уездах 6%).

В январе зарегистрировалось 8 855 новых безработных. С помощью Кассы по безработице в январе трудоустроились или начали заниматься предпринимательством 5 018 человек.

Через Кассу по безработице в январе было передано 6 122 рабочих места. За январь добавилось 4 092 новые вакансии, что составило в 1,5 раза больше, чем в декабре, и также несколько больше по сравнению с январем прошлого года.

С января вырос размер пособия Кассы по безработице на начало предпринимательства, что заметно повысило интерес соискателей работы к началу предпринимательской деятельности. В прошлом месяце было подано 190 заявлений о пособии на начало предпринимательства, что является самым высоким показателем за последние годы.

Подробная статистика на портале Кассы по безработице.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает численность тех безработных, которые зарегистрировались в Кассе по безработице в качестве безработных.