Зарегистрированная безработица за месяц выросла на 4%, число безработных перевалило за 50 тысяч

По сравнению с апрелем численность зарегистрированных безработных в мае выросла на 4%. В течение месяца зарегистрировалось 7 679 новых безработных, т.е. в 1,5 раза больше чем годом ранее. С помощью Кассы по безработице в мае трудоустроилось или занялось предпринимательством 4 992 человека, в т.ч. 834 человека с пониженной трудоспособностью.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в конце мая в Ида-Вирумаа (13,1%), а самая низкая на Хийумаа (4,6%). По состоянию на конец мая было 12 032 безработных с пониженной трудоспособностью, т.е. почти четверть от всех зарегистрированных безработных, по сравнению с прошлым годом доля безработных с пониженной трудоспособностью заметно снизилась, год назад люди с пониженной трудоспособностью составляли почти треть от всех безработных.

В мае через Кассу по безработице было передано 8 012 рабочих мест. Новых предложений о работе в мае добавилось 4 257, это больше чем в апреле почти на 12%, когда добавилось 3 810 новых предложений.