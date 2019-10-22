Зарегистрированная безработица в третьем квартале выросла

По сравнению с прошлым годом несколько выросла численность зарегистрированных безработных, которые до этого работали операторами станков и оборудования или сборщиками. Также несколько выросла численность безработных, которые ранее работали руководителями или специалистами высшего звена. За год также выросла численность зарегистрированных безработных, которые являются членами правления и органов контроля коммерческого объединения, так как у них появилось право зарегистрироваться в качестве безработных в том случае, если они не получают плату за свою деятельность в качестве члена правления и органов контроля коммерческого объединения и если у них есть право получать страховое возмещение по безработице.

Среди новых безработных, которые зарегистрировались в Кассе по безработице в третьем квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, несколько выросло число тех, у которых последние трудовые отношения закончились в связи с окончанием договора об оказании услуги. В третьем квартале также несколько больше тех новых безработных, которые прекратили работать по причине сокращений.

Новых безработных в течение третьего квартала зарегистрировалось около 17 800 человек, это на 8% больше, чем год назад. С помощью Кассы по безработице в третьем квартале трудоустроились или занялись предпринимательством около 11 800 человек (в их числе около 2 500 человек с пониженной трудоспособностью). Численность трудоустроившихся людей по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 4% ниже.