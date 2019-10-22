Зарегистрированная безработица в третьем квартале выросла

В третьем квартале в среднем было зарегистрировано 31 487 безработных, что составило 4,8% от всей рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. В третьем квартале прошлого года этот показатель был 4,5%. Больше увеличилась численность тех безработных, трудоспособность которых не снижена. Ставка зарегистрированной безработицы в третьем квартале самой высокой была в Ида-Вирумаа (9%), а самой низкой на Хийумаа (2,7%), сообщает Касса по безработице.
По сравнению с прошлым годом несколько выросла численность зарегистрированных безработных, которые до этого работали операторами станков и оборудования или сборщиками. Также несколько выросла численность безработных, которые ранее работали руководителями или специалистами высшего звена. За год также выросла численность зарегистрированных безработных, которые являются членами правления и органов контроля коммерческого объединения, так как у них появилось право зарегистрироваться в качестве безработных в том случае, если они не получают плату за свою деятельность в качестве члена правления и органов контроля коммерческого объединения и если у них есть право получать страховое возмещение по безработице.
Среди новых безработных, которые зарегистрировались в Кассе по безработице в третьем квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, несколько выросло число тех, у которых последние трудовые отношения закончились в связи с окончанием договора об оказании услуги. В третьем квартале также несколько больше тех новых безработных, которые прекратили работать по причине сокращений.
Новых безработных в течение третьего квартала зарегистрировалось около 17 800 человек, это на 8% больше, чем год назад. С помощью Кассы по безработице в третьем квартале трудоустроились или занялись предпринимательством около 11 800 человек (в их числе около 2 500 человек с пониженной трудоспособностью). Численность трудоустроившихся людей по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 4% ниже.
В третьем квартале через Кассу по безработице в среднем каждый день предлагалось 4 600 рабочих мест. Больше всего рабочих мест предлагалось работникам сектора обслуживания и торговли, а также неквалифицированным рабочим. Больше всего по сравнению с прошлым годом в третьем квартале стало меньше предложений о работе для работников сектора обслуживания и торговли и для неквалифицированных рабочих.
В начале учебного года в сентябре, как правило, растет численность участников обучения. В сентябре при поддержке Кассы по безработице было сделано более чем 3 700 направлений на курсы, год назад их было на тысячу меньше. Работающие люди в рамках программы ”Работайте и учитесь!” приступили к обучению и повышению квалификации 1 700 раз, что также примерно на тысячу больше, чем в прошлом году. На уровневое обучение в начавшемся учебном году при поддержке Кассы по безработице поступило около 800 человек, в прошлом году поступивших было на 150 человек меньше. Показатели участия в обучении в этом году находятся на самом высоком уровне за все время.
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