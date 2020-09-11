Зарегистрированная безработица в августе снизилась

В конце августа было 49 324 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению со статистикой июля месяца, численность безработных снизилась на 2,2% (в конце июля было 50 427 зарегистрированных безработных).

Новых безработных в августе зарегистрировалось 6 846, это меньше чем в июне и июле. По сравнению с августом прошлого года, численность зарегистрированных безработных выросла в 1,6 раз (31.08.2019 было 31 488 безработных).

В конце августа самая высокая ставка безработицы была в Ида-Вирумаа (12,6%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,5%). Безработных с пониженной трудоспособностью в конце августа было 11 825 человек, т.е. почти четверть от всех зарегистрированных безработных. По сравнению с прошлым годом, доля безработных с пониженной трудоспособностью значительно снизилась, год назад люди с пониженной трудоспособностью составляли треть от всех безработных.

В августе через кассу по безработице предлагалось 8 722 рабочих места. Новых предложений добавилось 4 627. Но по сравнению с июнем и июлем, численность предложений о работе несколько сократилась.

С помощью кассы по безработице в августе трудоустроились или занялись предпринимательством 6 855 человек, в июне и июле эта цифра была меньше. По сравнению с августом прошлого года численность трудоустроившихся в 1,9 раз больше.

На основе опыта прошлых лет можно прогнозировать, что осенью зарегистрированная безработица вырастет по причине окончания сезонных работы.

Полная статистика на портале кассы по безработице.