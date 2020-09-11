Зарегистрированная безработица в августе снизилась

В конце августа было 49 324 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению со статистикой июля месяца, численность безработных снизилась на 2,2% (в конце июля было 50 427 зарегистрированных безработных).
Новых безработных в августе зарегистрировалось 6 846, это меньше чем в июне и июле. По сравнению с августом прошлого года, численность зарегистрированных безработных выросла в 1,6 раз (31.08.2019 было 31 488 безработных).
В конце августа самая высокая ставка безработицы была в Ида-Вирумаа (12,6%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,5%). Безработных с пониженной трудоспособностью в конце августа было 11 825 человек, т.е. почти четверть от всех зарегистрированных безработных. По сравнению с прошлым годом, доля безработных с пониженной трудоспособностью значительно снизилась, год назад люди с пониженной трудоспособностью составляли треть от всех безработных.
В августе через кассу по безработице предлагалось 8 722 рабочих места. Новых предложений добавилось 4 627. Но по сравнению с июнем и июлем, численность предложений о работе несколько сократилась.
С помощью кассы по безработице в августе трудоустроились или занялись предпринимательством 6 855 человек, в июне и июле эта цифра была меньше. По сравнению с августом прошлого года численность трудоустроившихся в 1,9 раз больше.
На основе опыта прошлых лет можно прогнозировать, что осенью зарегистрированная безработица вырастет по причине окончания сезонных работы.
Полная статистика на портале кассы по безработице.
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Коронавирус в школах: в Украине 145 классов отправили на изоляцию
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты