Zara закрывает более тысячи магазинов по всему миру. Что будет в Эстонии?

Руководитель администрирующей эстонские магазины фирмы Apranga Grupp Римантас Первенекас заверил, что в Эстонии они пока ни один магазин закрывать не планируют.

”Сотрудничество Apranga Grupp и Inditex основывается на договоре франшизы, поэтому развитием и администрированием расположенных в странах Балтии магазинов занимается Apranga Grupp. Принятое Indidex Grup решение о закрытии своих магазинов напрямую не влияет на магазины в Прибалтике. Все наши магазины, в том числе девять расположенных в Эстонии магазинов (3 Zara, 2 Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Zara Home) продолжат работу. Решения относительно будущего принимаются на основании итогов продаж, условий аренды и переговоров по аренде”, — пояснил Первенекас.