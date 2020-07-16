Zara закрывает более тысячи магазинов по всему миру. Что будет в Эстонии?
В начале июня Inditex, владелец многих всемирно известных брендов, в том числе Zara, сообщил о закрытии 1000-1200 самых убыточных магазинов в разных странах.
В начале июня Inditex, владелец многих всемирно известных брендов, в том числе Zara, сообщил о закрытии 1000-1200 самых убыточных магазинов в разных странах.
Руководитель администрирующей эстонские магазины фирмы Apranga Grupp Римантас Первенекас заверил, что в Эстонии они пока ни один магазин закрывать не планируют.
”Сотрудничество Apranga Grupp и Inditex основывается на договоре франшизы, поэтому развитием и администрированием расположенных в странах Балтии магазинов занимается Apranga Grupp. Принятое Indidex Grup решение о закрытии своих магазинов напрямую не влияет на магазины в Прибалтике. Все наши магазины, в том числе девять расположенных в Эстонии магазинов (3 Zara, 2 Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Zara Home) продолжат работу. Решения относительно будущего принимаются на основании итогов продаж, условий аренды и переговоров по аренде”, — пояснил Первенекас.
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