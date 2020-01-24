Запросы по зарплате у эстонской молодежи растут: не менее 1500 чистыми

”Накопления на покупку жилья, поездки и пенсионное страхование возросли. В возрасте 22-26 лет чаще всего копят на покупку дома и на путешествия. Те, кто денег не откладывают, в качестве основной причины указывают на нехватку денег”, — пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Финансовое положение молодежи по сравнению с 2015 годом улучшилось. 43% респондентов (ранее 31%) справляются хорошо, и к концу месяца у них остаются деньги. Количество молодых людей, живущих в экономически трудных условиях, уменьшилось. Если в 2015 году 15% молодых людей заявили, что у них всё время были финансовые трудности и что было трудно сводить концы с концами, то согласно недавнему опросу, таких было 9%. На удовлетворительном уровне с помощью собственных доходов справлялись 46% респондентов.

Опросы показывают, что число жилищных займов среди молодёжи увеличилось: 24% (прежде 17%) респондентов взяли ипотечный кредит. Чаще всего кредит на покупку жилья берут в возрасте 27-30 лет. С помощью кредита в этой возрастной группе жильё приобрели 44% (ранее 33%). В то же время, использование рассрочки, учебных кредитов и заимствований у знакомых сократилось. Кредитная нагрузка снизилась больше всего среди 18–21-летних, из которых 86% вообще не имеют кредитов (ранее 67%).

”В качестве положительного изменения можно отметить, что если раньше со своими финансовыми обязательствами справлялись 77% молодых людей, то сейчас результат значительно улучшился, и 85% молодых людей не имели проблем со своими финансовыми обязательствами”, — сказала Кати Воометс.