Запрет проституции в Германии: "за" и "против"



Сандра Норак также участвует в этой кампании с того момента, как прекратила заниматься проституцией. "Проституция должна быть признана тем, чем она является: насилием и посягательством на человеческое достоинство", — отметила Норак в интервью DW. Участники конгресса солидарны с ее требованием. Их аргументация сводится к тому, что проституция всегда возникает из-за крайней нужды и заканчивается принуждением и сексуальной эксплуатацией женщин.

"Мужчины покупают не сексуальность, они покупают власть", — говорит известная активистка движения за права женщин в ФРГ Алиса Шварцер (Alice Schwarzer), присутствовавшая на конгрессе. "Мы живем в стране, где проституция допустима в приличном обществе", — посетовала Шварцер.

Участники конгресса обсудили последствия занятий проституцией для женщин, в том числе психологические. По окончании форума они приняли совместное заявление. Основное требование в нем: Германия должна ввести так называемую "северную модель", как это уже сделали многие другие страны, например Норвегия и Исландия (обе в 2009 году), Франция (в 2016-м) или Ирландия (в 2017-м).

В Швеции эта модель, включающая в себя запрет на покупку сексуальных услуг, действует уже 20 лет. При этом она не запрещает проституцию: уголовной ответственности подлежит только клиент, не проститутка. Но насколько шведское законодательство уменьшает масштабы проституции, сказать сложно. Некоторые эксперты утверждают, что проституция при таких условиях лишь перемещается с улиц в квартиры и в интернет. Хотя есть и исследования, которые показывают, что секс-рынок в целом уменьшился.

Германия — "бордель Европы"



В ФРГ проституция считалась нарушением общественных норм до 2002 года. Принятый тогда закон был призван защитить права проституток и легализовать оказание сексуальных услуг. С 2017 года действует новый закон о проституции, регулирующий сферу секс-услуг и направленный на защиту женщин от насилия и принуждения.

Согласно ему, владельцам борделей необходимо разрешение на занятие такого рода бизнесом, они также должны проходить специальную "проверку на надежность". А проститутки обязаны раз в два года регистрироваться и раз в год проходить обязательную консультацию в ведомстве по вопросам здравоохранения. При этом для секс-работниц в возрасте от 18 до 21 года указанные сроки меньше.

Однако в первый год после вступления нового закона в силу в качестве проституток зарегистрировалось только 7000 женщин. При том, что в ФРГ, по разным оценкам, от 200 тысяч до 1 миллиона проституток. В стране до сих пор действует один из самых либеральных на континенте законов о проституции, из-за чего Германию считают "борделем Европы". От 80 до 90 процентов местных проституток приехали из-за границы. Многие из них занимаются этим видом деятельности по принуждению и в бесчеловечных условиях и были доставлены в Германию торговцами людьми.

Федеральное правительство считает запрет на покупку секс-услуг неправильным шагом. Существует риск, что в таком случае проституток принудят работать нелегально, что создаст опасность криминализации этой сферы, заявил представитель министерства по делам семьи.

Добровольной проституции не существует



Между тем участники конгресса считают циничным широко распространенный аргумент о том, что многие женщины добровольно занимаются проституцией. Бедность — очень сильный мотив для проституции, полагает Герхард Траберт (Gerhard Trabert), основатель объединения "Бедность и здоровье в Германии".

"Мы знаем, что все больше и больше женщин занимаются проституцией, чтобы просто выжить. Потому что социальных пособий уже недостаточно для того, чтобы быть полноценным членом общества", — констатирует Траберт.

Он также призывает к ликвидации проституции и переосмыслению обществом своих взглядов: "Прежде всего молодым мужчинам необходимо другое представление о женщине: что она не объект желания, а субъект, и что использование женщины и применение против нее насилия не имеет ничего общего с любовью".

Сопротивление со стороны союзов, объединяющих проституток