Запрет на ночную торговлю алкоголем продлен до конца марта
Правительство в четверг решило продлить общегосударственный запрет на ночную торговлю алкоголем до 31 марта включительно.
Правительство в четверг решило продлить общегосударственный запрет на ночную торговлю алкоголем до 31 марта включительно.
Ограничение означает, что с 22 до 10 часов запрещено торговать алкоголем везде, где он продается для употребления на месте, например, в ресторанах, барах и ночных клубах.
Ограничение на торговлю алкоголем не действует на борту воздушного судна, используемого для международных перевозок, в зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания международного пассажирского порта после ворот, где осуществляется проверка билетов. Также запрет не распространяется на пользование минибарами и завтраки для постояльцев гостиниц и других аналогичных мест размещения.
Продление ночного запрета на продажу алкоголя необходимо, поскольку коронавирус по-прежнему широко распространен в Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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