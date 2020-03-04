Запрет на ночную продажу алкоголя в Таллинне вступит в силу осенью. Он коснется также казино и ночных клубов

Согласно законопроекту, розничная продажа алкоголя для употребления на месте будет запрещена в ночь, предшествующую понедельнику, вторнику, среде, четвергу и пятнице, с 02:00 до 06:00. В ночь, предшествующую субботе и воскресенью, розничная продажа алкоголя для употребления на месте будет запрещена с 03:00 до 07:00. В казино и ночных клубах розничная продажа алкоголя для употребления на месте будет запрещена в ночь, предшествующую понедельнику, вторнику, среде, четвергу и пятнице, с 03:00 до 06:00, а в ночь, предшествующую субботе и воскресенью, с 04:00 до 07:00.

Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

Также ограничения не распространяются на пункты продажи в фойе гостиниц и на услуги мини-бара в гостиницах, а также на расположенные в зонах для пассажиров пункты продажи в аэропорту и портах.

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