Запрещенный прием рекламы? Департамент начал делопроизводство в отношении Bolt

"На основании поступившего департаменту сообщения мы 28 сентября начали относительно данной рекламы делопроизводство для выяснения обстоятельств. Поскольку делопроизводство не закончено, то третьим лицам мы более точную информацию не раскрываем", — сказала Forte пресс-секретарь TTJA Айри Илиссон.

По данным Forte, делопроизводство касается приведенной на фотографии рекламы, в которой Bolt призывает не использовать такси конкурирующих таксофирм и использовать вместо них машины Bolt, которые якобы на 50% дешевле.

Lugeja foto

Bolt установила данную рекламу в непосредственной близости от официальных стоянок такси Tulika и Tallink. Например, на Таллиннском автовокзале.

Автомобили Bolt невозможно — в отличие от указанного в рекламе на эстонском языке — "взять" на улице, это можно сделать только при помощи приложения. Что касается цен, то в случае Bolt они не фиксированные и могут отличаться в часы пик и обычные часы в разы в зависимости от спроса.

"К сожалению, мы не можем комментировать текущее делопроизводство", — прокомментировал пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов.