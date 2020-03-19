Заправки снизили цены на топливо

За последний месяц цены на моторное топливо на заправочных станциях Circle K снизились в среднем на 14 центов с литра, что является крупнейшим снижением цены в Европейском союзе.

”Снижение цен на моторное топлива — знак того, что спад цены на нефть на мировом рынке добрался до местного рынка, но при этом нужно помнить, что 60 процентов от розничной цены на топливо в Эстонии составляют государственные акцизы и другие налоги”, — прокомментировал руководитель по ценообразованию Circle K Eesti AS Индрек Сасси. Сасси также добавил, что Эстония является одной из немногих стран, у которой нет своего завода по рафинированию моторного топлива, из-за чего всю продукцию приходится импортировать из соседних стран.

”Сегодня клиенты программы лояльности Circle K EXTRA Club могут получить дополнительную скидку в 4,5 цента за литр”, — добавил Сасси.

Дополнительное снижение цен добралось до заправок Alexela по всей Эстонии. Цена на бензин 95 снизилась на 5 центов с литра, на дизельное топливо — на 4 цента с литра.

По состоянию на 19 марта, цены на топливо на заправках Alexela составили 1,249 евро за литр бензина и 1,239 евро за литр дизельного топлива соответственно.