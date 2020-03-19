Заправки снизили цены на топливо

Компания Circle K Eesti 19 марта в 17:15 снизила розничные цены на топливо до 1,249 евро за литр бензина miles 95 и до 1,239 за литр дизельного топлива miles.
За последний месяц цены на моторное топливо на заправочных станциях Circle K снизились в среднем на 14 центов с литра, что является крупнейшим снижением цены в Европейском союзе.
”Снижение цен на моторное топлива — знак того, что спад цены на нефть на мировом рынке добрался до местного рынка, но при этом нужно помнить, что 60 процентов от розничной цены на топливо в Эстонии составляют государственные акцизы и другие налоги”, — прокомментировал руководитель по ценообразованию Circle K Eesti AS Индрек Сасси. Сасси также добавил, что Эстония является одной из немногих стран, у которой нет своего завода по рафинированию моторного топлива, из-за чего всю продукцию приходится импортировать из соседних стран.
”Сегодня клиенты программы лояльности Circle K EXTRA Club могут получить дополнительную скидку в 4,5 цента за литр”, — добавил Сасси.
Дополнительное снижение цен добралось до заправок Alexela по всей Эстонии. Цена на бензин 95 снизилась на 5 центов с литра, на дизельное топливо — на 4 цента с литра.
По состоянию на 19 марта, цены на топливо на заправках Alexela составили 1,249 евро за литр бензина и 1,239 евро за литр дизельного топлива соответственно.
Если рассматривать цены на топливо и сравнивать наши цены в Эстонии с другими странами Европы, то потребители в Эстонии до сих пор наблюдали самое большое снижение цен. "За последние три недели цены на топливо больше всего снизились по сравнению с Европой именно в Эстонии Согласно данным Weekly Oil Bulletin Европейской комиссии, по состоянию на понедельник, 9 марта, в ЕС самое большое снижение цен было отмечено на заправках Эстонии, где цены на бензин и дизель снизились на 7 и 8 центов с литра соответственно, а сегодня цены еще пошли вниз",- исполнительный директор Alexela Айво Адамсон привел сравнение, скромно обратив внимание, говоря о ценах на топливо.
Адамсон подчеркивает, что сейчас помимо вопросов о цене на топливо важно сосредоточиться и на доступности и стабильности поставок таких жизненно важных для потребителя услуг, как жидкое топливо, электричество и природный газ. "Мы не гонимся за маржой прибыли, в это сложное время речь идет о выживании и управлении денежными потоками. Поскольку мы оказываем жизненно важные услуги, для нас не действует запускаемый правительством пакет экономических мер, но мы как предприятие и работодатель должны самостоятельно найти способы, как оперировать объемом продаж, снизившимся более чем на 30%, таким образом, чтобы стабильно обеспечить требуемую услугу", — заявил Айво Адамсон.
Исполнительный директор Alexela по-прежнему напоминает, что нельзя сравнивать цены на топливо нельзя сравнивать с довирусным периодом. "Основной проблемой для всех секторов, понятно, является COVID-19, который уже сейчас дал о себе знать в мировой экономике. Сегодня мы сталкиваемся с круговыми задолженностями предприятий, свою роль в которых играет распространение вируса. Расходные и доходные базы предприятий кардинально изменились, это затронуло все сектора, в т.ч. топливные предприятия. Исходя из этого нельзя сравнивать ценообразование на топливо вчера и сегодня".
"Также в снижении цен на топливо важно понимать, что розничные цены на топливо не могут в процентном соотношении снижаться пропорционально ценам на мировом рынке, потому что 60% розничной цены на топливо составляют внутригосударственные налоги. Топливо в Эстонии является товаром с низкой маржой и высоким акцизом, в этой сфере кризисная ситуация повлекла за собой невиданные до сих пор расходы. Наряду с ценами на топливо, в числе прочего, мы предлагаем сравнить цены на различные средства дезинфекции и индивидуальной защиты, которые в целом невероятно подорожали за последние дни; мы говорим о многократном подорожании, на которое, в отличие от цен на топливо, никто не обращает внимание, и если кто-то не вмешается, вероятно, мы станем свидетелями еще большего роста этих цен", — добавил исполнительный директор АО Alexela.
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