Заправки одновременно подняли цены на бензин и дизельное топливо

Крупные сети заправочных станций во вторник одновременно подняли цены на топливо. Теперь бензин 95 стоит 1,279 евро за литр, а дизель — 1,119 евро за литр.
На прошлой неделе продавцы топлива завершили скидочные предложения, приуроченные на время Рождества и Нового года, и цены поднялись на один цент, до предпраздничного уровня.
В этот вторник цены стали еще выше. Литр бензин 95 стоил 1,259 евро, а теперь стоит 1,279 евро, бензин 98 подорожал с 1,309 евро до 1,329 евро за литр, а дизель — с 1,089 евро до 1,119 евро за литр.
На прошлой неделе директор по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик сказал, что закупочные цены топлива выросли после праздников, в результате чего пришлось скорректировать цены.
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