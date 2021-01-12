Заправки одновременно подняли цены на бензин и дизельное топливо

На прошлой неделе продавцы топлива завершили скидочные предложения, приуроченные на время Рождества и Нового года, и цены поднялись на один цент, до предпраздничного уровня.

В этот вторник цены стали еще выше. Литр бензин 95 стоил 1,259 евро, а теперь стоит 1,279 евро, бензин 98 подорожал с 1,309 евро до 1,329 евро за литр, а дизель — с 1,089 евро до 1,119 евро за литр.

На прошлой неделе директор по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик сказал, что закупочные цены топлива выросли после праздников, в результате чего пришлось скорректировать цены.