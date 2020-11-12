Запасайтесь наличными к концу месяца: банк Luminor несколько дней не будет обслуживать клиентов

27–29 ноября Luminor осуществит очень крупное технологическое изменение, переведя все свои банковские операции и данные с систем Nordea в совершенно новую банковскую систему Luminor. Заказчики получили первоначальное уведомление о предстоящих изменениях ещё в сентябре. В ноябре банк будет напоминать клиентам об основных изменениях дополнительными письмами и SMS.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танеля Ребане, большинство держателей карточек уже получили новые карточки VISA, а тех, кто ещё не получили всех карточек, просят обязательно связаться с банком. ”Мы тщательно подготовились к этому изменению и готовы поддерживать наших клиентов на протяжении всего процесса. Мы просим наших клиентов внимательно читать уведомления, которые мы отправляем, и быть готовыми как к запланированным перерывам, так и к возможным задержкам в предоставлении услуг даже после 29 и 30 ноября”, — сказал Ребане.

Ребане подчеркнул, что, в частности, банк просит своих клиентов по возможности произвести все важные платежи заранее, не позднее 26 ноября, и не вводить платежи с более поздней датой валютирования. ”Благодаря своевременному планированию и подготовке, мы также можем избежать возможного стресса утром 30 ноября, то есть сразу после внесения изменений, если понадобится быстро произвести какие-то платежи в новых системах. В случае сбоев, ответа кол-центра, вероятно, придётся ждать дольше обычного”.

Также важно отметить, что до 29 ноября у банка есть две группы клиентов в эстонском подразделении Luminor. Большинство существующих клиентов, около 100 000, получат доступ к новому интернет-банку, новой карточке VISA и BIC-коду RIKOEE22 с 29 ноября. Однако есть также небольшая группа новых клиентов, которые уже сейчас могут пользоваться новым интернет-банком Luminor по адресу new.luminor.ee. Свою новую карточку VISA, которая действует уже сейчас, то есть ранее 27 ноября, они смогут использовать для оплаты в банкоматах и ​​обычных магазинах также с 27 по 29 ноября.