"Занимаемся бизнесом, а не политикой". Российский издатель купил своего эстонского партнера

По данным эстонского Коммерческого регистра, зарегистрированное в Москве предприятие стало совладельцем EDRK 23 августа. Начиная с 27-го августа в правление эстонской фирмы входит и гендиректор "ЛитРес" Сергей Анурьев.

"У нас есть ряд планов по развитию, и сами мы не сможем настолько много инвестировать", — обосновал решение о новом мажоритарном акционере член правления EDRK Айн Лаусмаа, по словам которого у эстонской компании есть и планы по расширению за пределы Эстонии. Уже сейчас идет работа в Литве и Латвии.

Как сказал Лаусмаа, привлечение "Литрес" было обоюдным желанием, сотрудничество между эстонской и российской фирмой велось и ранее.

На вопрос, нет ли опасений, что привлечение российского капитала может создать проблемы, Лаусмаа ответил: "У нас всё шло нормально, осложнений не было. Мы занимаемся бизнесом, а не политикой".