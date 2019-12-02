Зампред Центробанка РФ перед убийством помог SEB разобраться с отмыванием денег в странах Балтии

Генеральный директор SEB Йохан Торгебю в разговоре с изданием объяснил это тем, что в 2006 году банк начал активную борьбу с отмыванием после предупреждения от Андрея Козлова, тогдашнего первого зампреда Центробанка РФ. Через несколько месяцев после этого Козлов был убит.
SEB стал очередным скандинавским банком, попавшим в скандал с российскими деньгами. В среду шведский телеканал SVT сообщил, что более сотни клиентов SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других балтийских странах.
Часть переведенных через балтийские отделения денег связана с делом Магнитского. Всего через эстонское отделение банка в 2005–2018 годах прошло около $93 млрд.
Для сравнения, через эстонский филиал Danske в 2007–2015 годах прошло около $220 млрд, через филиал Swedbank — около $155 млрд.
В 2006 году во время поездки в Эстонию зампред российского ЦБ Андрей Козлов предупредил топ-менеджмент SEB, что "балтийский регион использовался как канал для отмывания денег".
В SEB тут же начались проверки, а уже через три дня банк начал работать в сотрудничестве с полицией, цитирует агентство Bloomberg слова Торгебю.
Банкир назвал предупреждение очень важным для минимизации рисков отмывания денег через SEB и добавил, что в банке до сих пор изучают отчетности 2005 и 2006 годов и разбираются в произошедшем тогда.
Основным результатом борьбы стало уменьшение потока денег от нерезидентов после 2006 года, пишет Bloomberg, однако доля сокращения таких потоков не уточняется.
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