Заложен краеугольный камень биогазовой станции Estover

Заложен краеугольный камень биогазовой станции Каарлиярвеской маслодельни Estover Piimatööstus. Предприятие заменит сланцевое масло на биогаз, ожидая от новой технологии одновременно как сбережения окружающей среды, так и экономической выгоды. Станцию к концу года построит Mapri Ehitus.

В сооружаемой возле Каарлиярвеской маслобойни в волости Эльва биогазовой станции газ будут получать путем анаэробной ферментации сточных вод молочного предприятия и сыворотки. Биогаз будет использоваться вместо сланцевого масла для производства необходимого на предприятии пара.

Аго Тедер, председатель правления Estover Piimatööstus: ”Сооружаемой на молочном предприятии биогазовой станцией мы хотим оставить сланцевое масло в прошлом, и при закладке краеугольного камня мы оставили будущим поколениям на память канистру из-под масла. Мы совершаем поворот в сторону экономики замкнутого цикла и будем производить сыр ”на молочной энергии”, ожидая от новой технологии одновременно как сбережения окружающей среды, так и экономической выгоды”.

Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus: ”Mapri Ehitus имеет опыт строительства биогазовых станций, мы ранее соорудили биогазовые станции Илматсалу и Аревете. Вместе с RVT Ehitus и поставщиком технологии мы хотим к концу нынешнего года запустить современную станцию и для Estover Piimatööstus. Строительная весна уже наступила, работы на наших строительных площадках идут и потихоньку добавляются”.

Каарлиярвеская биогазовая станция будет готова принимать до 1200 кубометров сточных вод и 250 кубометров сыворотки в день, этим по расчетам будет покрываться большинство из потребностей предприятия в тепловой энергии, сказал Аго Тедер. Биогазовая станция будет стоить более 6 миллионов евро, из которых поддержка Центра инвестиций в окружающую среду составит 1,96 миллионов.

Сферами деятельности Mapri Ehitus OÜ являются генеральный строительный подряд и руководство проектами, сельскохозяйственное строительство, а также осуществление бетонных работ. Консолидированный объем строительных работ строящего по всей Эстонии и в Латвии Mapri Ehitus в 2019 году составил около 86 миллионов евро. На предприятии работает 120 человек.