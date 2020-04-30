Заложен краеугольный камень биогазовой станции Estover
Биогазовая станция молочного предприятия оставит сланцевое масло в прошлом.
Биогазовая станция молочного предприятия оставит сланцевое масло в прошлом.
Заложен краеугольный камень биогазовой станции Каарлиярвеской маслодельни Estover Piimatööstus. Предприятие заменит сланцевое масло на биогаз, ожидая от новой технологии одновременно как сбережения окружающей среды, так и экономической выгоды. Станцию к концу года построит Mapri Ehitus.
В сооружаемой возле Каарлиярвеской маслобойни в волости Эльва биогазовой станции газ будут получать путем анаэробной ферментации сточных вод молочного предприятия и сыворотки. Биогаз будет использоваться вместо сланцевого масла для производства необходимого на предприятии пара.
Аго Тедер, председатель правления Estover Piimatööstus: ”Сооружаемой на молочном предприятии биогазовой станцией мы хотим оставить сланцевое масло в прошлом, и при закладке краеугольного камня мы оставили будущим поколениям на память канистру из-под масла. Мы совершаем поворот в сторону экономики замкнутого цикла и будем производить сыр ”на молочной энергии”, ожидая от новой технологии одновременно как сбережения окружающей среды, так и экономической выгоды”.
Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus: ”Mapri Ehitus имеет опыт строительства биогазовых станций, мы ранее соорудили биогазовые станции Илматсалу и Аревете. Вместе с RVT Ehitus и поставщиком технологии мы хотим к концу нынешнего года запустить современную станцию и для Estover Piimatööstus. Строительная весна уже наступила, работы на наших строительных площадках идут и потихоньку добавляются”.
Каарлиярвеская биогазовая станция будет готова принимать до 1200 кубометров сточных вод и 250 кубометров сыворотки в день, этим по расчетам будет покрываться большинство из потребностей предприятия в тепловой энергии, сказал Аго Тедер. Биогазовая станция будет стоить более 6 миллионов евро, из которых поддержка Центра инвестиций в окружающую среду составит 1,96 миллионов.
Сферами деятельности Mapri Ehitus OÜ являются генеральный строительный подряд и руководство проектами, сельскохозяйственное строительство, а также осуществление бетонных работ. Консолидированный объем строительных работ строящего по всей Эстонии и в Латвии Mapri Ehitus в 2019 году составил около 86 миллионов евро. На предприятии работает 120 человек.
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