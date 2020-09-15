Закрытый в августе Merimetsa Selver вновь распахнул свои двери

”Merimetsa Selver был открыт 18 лет назад и стал седьмым по счету магазином сети Selver, снискавшим немалую популярность уже за первый год деятельности. Уже во втором году деятельности мы увеличили площадь магазина на 650 квадратных метров. Комплексной реновацией мы придадим полюбившемуся клиентам месту для покупок, находящемуся у самой важной артерии района, совершенно новое качество”, — сообщила член правления AS Selver Кристи Ломп.

Чтобы конечный результат был максимально экологичным, при реновации здания были использованы новейшие технологические решения. Освещение магазина было полностью заменено на светодиодное — как внутри здания, так на фасаде и парковке. Работы по реновации осуществила фирма OÜ Reparo Ehitus.

В ходе реконструкции интерьер магазина приобрел совершенно новый облик, были заменены мебель и техника. При выборе техники предпочтение отдавалось экологичным решениям. По этой причине был заменен весь парк холодильного оборудования на системы охлаждения на базе СО2, что позволит экономить до пятой части расходуемой энергии по сравнению с прежней системой. Остаточное тепло холодильников будет в свою очередь использоваться в системе вентиляции здания и для отопления бытовой воды. Строительством системы охлаждения занималась фирма Kitman Coldtech.

Ассортимент Merimetsa Selver насчитывает около 22 000 наименований, представляя широчайший выбор продовольственных товаров всех категорий, товаров первой необходимости и множество промышленных товаров.

Merimetsa Selver является одним из восьми магазинов Selver, где производится комплектация заказов e-Selver — услуги с самой обширной зоной доставки в Эстонии, в которую на сегодняшний день целиком входят уезды Харьюмаа, Тартумаа, Сааремаа и Хийумаа, половина уездов Ляэнемаа и Рапламаа, Пярну и его окрестности, а также небольшой участок Ляэне-Вирумаа.

Merimetsa Selver принадлежит Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Магазин был открыт 30 мая 2002 года, торговая площадь составляет 2300 m2.

В основанную на эстонском капитале розничную сеть Selver входит онлайн-магазин с самой обширной зоной доставки и с самым крупным оборотом, а также 73 магазина по всей Эстонии, общая торговая площадь составляет 114 000 квадратных метров. Торговая сеть Selver входит в концерн биржевого предприятия Tallinna Kaubamaja Grupp. Selver обеспечивает работой около 3000 человек. Доход от продаж в 2019 году составил 469,4 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 40,3 миллиона покупок. Основанное в 1995 году отечественное предприятие Selver отмечает в этом году свой 25-летний юбилей.