Закрытие производства в Эстонии оставит без работы 340 сотрудников Baltika

Это предусматривает новый бизнес-план предприятия, детали которого руководство компании обнародовало журналистам в понедельник, 18 марта.

Производство будет закрыто в течение 2019 года. Работников будут сокращать поэтапно.

По словам председателя правления Baltika Меэлиса Мильдера, речь идет о самом радикальном шаге компании в ее истории.

Вместо международного роста компания сконцентрируется на продажах в странах Балтии, упростит бизнес-процессы и снизит эксплуатационные расходы.

"Снижение затрат связано с прекращением производства в Эстонии, слиянием брендов и прекращением некоторых убыточных проектов - это означает, что сотрудничество с российским партнером по франчайзингу не будет продолжено", - пояснил Мильдер.