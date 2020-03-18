Закрытие границ серьезно угрожает эстонскому производству клубники. Помочь могут оставшиеся без работы люди

Владелец производства клубники AranFarming Пааво Отсус волнуется, что если границы не откроются к концу мая или началу июня, то производство клубники в этом году просто вымрет, по крайней мере на крупном уровне.

Одним из вариантов для спасения ситуации могло бы стать привлечение к сбору клубники сотрудников гостинично-туристической сферы, которые лишились работы из-за вызванного коронавирусом кризиса.

Отсус боится, что эти люди вряд ли захотят собирать ягоды, так как это сравнительно тяжелая работа. Кроме того, за городом невозможно платить такую же высокую зарплату, как в столице.

На находящемся в Тартумаа производстве AranFarmin большая часть клубники растет в парниках, поэтому она поспевает довольно рано. Обычно закрывать парники пластиком начинают около 20 марта.

В этом году решили пойти на риск и начать на пару недель раньше, так как зима было теплой, благодаря чему восемь временных рабочих из Молдавии успели приехать в Эстонию до закрытия границ.

Отсус прикинул, что сбор клубники начнется в середине мая и тогда, конечно же, будут нужны дополнительные руки.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!