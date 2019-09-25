Закрылась одна из старейших в Эстонии кейтеринговых фирм

Харьюский уездный суд принял в производство заявление о банкротстве действующего под маркой Frens Catering предприятия Lauake Kata End OÜ, у фирмы налоговая задолженность более 38 000 евро.

В прошлом году дочерняя фирма OÜ Frens под названием Lauake Kata End при доходе от продаж в 663 000 евро осталась в убытке на 60 000 евро.

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