Закрылась одна из старейших в Эстонии кейтеринговых фирм

Одна из старейших и когда-то одна крупнейших в Эстонии кейтеринговых фирм Frens после продолжавшихся десяток лет смен образа и достигшей в общей сложности 2 млн евро налоговой задолженности в конце концов закрылась, пишет Äripäev.
Харьюский уездный суд принял в производство заявление о банкротстве действующего под маркой Frens Catering предприятия Lauake Kata End OÜ, у фирмы налоговая задолженность более 38 000 евро.
В прошлом году дочерняя фирма OÜ Frens под названием Lauake Kata End при доходе от продаж в 663 000 евро осталась в убытке на 60 000 евро.
Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
В России создали уникальный двигатель для автомобилей