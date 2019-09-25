25.09.2019, 07:10

Закрылась одна из старейших в Эстонии кейтеринговых фирм


rus.delfi.ee
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Frens
FrensFoto: Siim Lõvi

Одна из старейших и когда-то одна крупнейших в Эстонии кейтеринговых фирм Frens после продолжавшихся десяток лет смен образа и достигшей в общей сложности 2 млн евро налоговой задолженности в конце концов закрылась, пишет Äripäev.

Харьюский уездный суд принял в производство заявление о банкротстве действующего под маркой Frens Catering предприятия Lauake Kata End OÜ, у фирмы налоговая задолженность более 38 000 евро.

В прошлом году дочерняя фирма OÜ Frens под названием Lauake Kata End при доходе от продаж в 663 000 евро осталась в убытке на 60 000 евро.

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