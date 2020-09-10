Закроют ли "Северный поток — 2" из-за Навального? Что говорят депутаты бундестага

По словам политика, в России "властями создана атмосфера, при которой у людей определенно есть мотивация убивать представителей оппозиции или людей, выступающих против правительства". "Так что если нам нужен ответ, ответ должен быть единодушным со стороны Европейского Союза", — почеркнул Кизеветтер в беседе с DW.
Йенсен: Проект "Северный поток — 2" должны тщательно проверить
Председатель комитета по правам человека бундестага, член Свободной демократической партии (СвДП) Гиде Йенсен (Gyde Jensen) в разговоре с DW отметила, что "такой крупный проект как "Северный поток — 2" должен подвергаться тщательной проверке".
"Можно ввести мораторий на его строительство до тех пор, пока Россия не станет помогать в раскрытии дела Навального. И то, что сейчас вообще ведется такая дискуссия, показывает, что столь масштабные проекты как "Северный поток — 2" воспринимаются и как политические проекты, а не чисто экономические", — отметила депутат бундестага.
Страны-члены Европейского Союза должны продемонстрировать, что в ЕС есть определенные рамочные условия, и что ЕС и Совет Европы выработали "определенный набор ценностей, определенные правила". "И если некоторые государства все чаще их нарушают и не боятся каких-либо последствий, то мы не должны с этим мириться. Мы должны придерживаться той системы ценностей, о которой мы договорились", — уверена Гиде Йенсен.
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