Закроют ли "Северный поток — 2" из-за Навального? Что говорят депутаты бундестага

После того как канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила введение против России санкций, которые могут коснуться строительства газопровода "Северный поток — 2", немецкие политики продолжают обсуждать будущее этого спорного проекта. В беседе с DW депутаты бундестага рассказали, считают ли они целесообразным отказ от газопровода.

Шмид: "РФ и ФРГ зависят друг от друга"

Эксперт по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) считает, что Берлин не должен останавливать строительство "Северного потока — 2". "Этот проект долгое время находился в стадии планирования и теперь практически завершен. А нефтегазовые эмбарго — это обоюдоострая мера. Мы зависим друг от друга. И остановка "Северного потока — 2" не означала бы, что у России не будет доходов от экспорта нефти и газа. Американцы и европейцы покупают газ и нефть в России на миллиарды долларов и без "Северного потока — 2". Поэтому все это немного показные дебаты", — заявил политик в интервью DW.

Европейской реакцией на отравление российского оппозиционного деятеля Алексея Навального, по мнению Шмида, могло бы стать "введение механизма персональных санкций". На его взгляд, это было бы "целенаправленной и действенной мерой", которая "затронула бы людей из клики Путина". "Нужно подготовить четкую правовую основу. Необходимо назвать всех, кто в государственных органах безопасности несет ответственность за хакерские атаки или нападения на оппозиционеров. Их нужно внести в санкционные списки и заморозить их активы на территории Европейского Союза или ввести запреты на въезд в ЕС", — требует Нильс Шмид.

Кизеветтер: "Санкции против РФ должны вводиться на уровне ЕС"

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kisewetter) полагает, что санкции против России в ответ на попытку убийства Алексея Навального должны вводиться на уровне Европейского Союза и затронуть "интересы ключевых фигур — как это было, например, после аннексии Крыма или войны на востоке Украины ".