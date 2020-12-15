Законопроект об изменениях в расчете необлагаемого налогом дохода поступил на первое чтение

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что законопроект также уравняет расчет необлагаемого налогом дохода для физического лица-резидента и физического лица, являющегося резидентом иного государства-участника договора. ”Действующий закон уже позволяет физическому лицу, являющемуся резидентом иного государства-участника договора, делать такие же списания с полученного в Эстонии дохода, как физическому лицу-резиденту. Но разница заключается в расчете необлагаемого налогом дохода”, — сказал Кокк.

По мнению члена финансовой комиссии Айвара Сыэрда, важно обеспечить равное обращение в ряде аспектов.

”Применение порядка расчета необлагаемого налогом дохода в отношении резидентов других государств-участников договора в первую очередь затронет резидентов приграничных территорий между Латвией и Эстонией, работающих в Эстонии. Сегодня на заседании финансовая комиссия также задала дополнительные вопросы о порядке расчета необлагаемого налогом дохода, а также о том, планирует ли Министерство финансов модернизировать этот порядок. Дело в том, что доходы населения растут, и в связи с этим все больше людей оказывается в категории получателей доходов, чья ставка необлагаемого налогом дохода резко сокращается. Министерство финансов пообещало в начале следующего года составить новый анализ влияния”, — пояснил Сыэрд.

”Законопроект также обеспечит выплаты командировочных, компенсаций на транспорт, проживание и других расходов для служащих, командированных во Frontext и Европейскую службу поддержки искателей убежища, наравне с компенсациями, выплачиваемыми государственным экспертам, работающим в других институтах Европейского союза или участвующим в гражданских миссиях”, — сказал Сыэрд.

Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге (293 SE) запланировано на 11 января 2021 года.