01.10.2019, 14:10

Законопроект: кому можно въезжать в Эстонию, будет решать министр

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Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi AasFoto: Tiit Blaat

С нового года около половины иностранцев будут получать вид на жительство только при наличии весомого общественного интереса и с одобрения Министерства внутренних дел, которым руководит глава Консервативной народной партии (EKRE) и противник иммиграции Март Хельме.

Квота на иностранных работников с нового года составит 1314 человек, что сопоставимо с предыдущими годами. Однако изменились основания, на которых будет выдаваться временный вид на жительство, передают "Деловые Ведомости".

Квота будет разделена практически пополам: 664 вида на жительство предполагается выдать для работы в Эстонии, а 650 предназначены лишь для случаев ”весомого общественного интереса”.

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