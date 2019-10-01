Законопроект: кому можно въезжать в Эстонию, будет решать министр

Квота на иностранных работников с нового года составит 1314 человек, что сопоставимо с предыдущими годами. Однако изменились основания, на которых будет выдаваться временный вид на жительство, передают "Деловые Ведомости".

Квота будет разделена практически пополам: 664 вида на жительство предполагается выдать для работы в Эстонии, а 650 предназначены лишь для случаев ”весомого общественного интереса”.