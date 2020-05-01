”Закон бумеранга”. Мартин Хельме отправил работать с эстонскими банками человека, которого они ненавидят

Темой интервью станут проблемы, связанные с отмыванием денег. Среди прочего государство хочет выяснить, по каким причинам банки закрывают счета различных предприятий и препятствуют их коммерческой деятельности.

”Если министр [Мартин Хельме] распорядился, то отказываться неприлично”, — сказал Вескимяэ изданию.

Вескимяэ входит в ревизионную комиссию, при помощи которой Министерство финансов планирует пересмотреть законы и предписания, связанные с предотвращением отмывания средств.

”Например, рекомендуемое к исполнению руководство Финансовой инспекции по предотвращению отмывания состоит из 90 страниц. Банки жалуются, что это мешает их деятельности. Они приводят это в качестве аргумента, почему закрывают счета некоторых предприятий”, — пояснила советник министра финансов Керсти Крахт.

У представителей банковского сектора привлечение Вескимяэ вызвало недоумение. Он — бывший банковский работник, который стал известен в результате рабочего конфликта с руководством эстонского филиала банка Nordea (ныне Luminor). О своих мыслях и переживания он даже написал книгу под псевдонимом Анти Хегемоон ”Враги республики или Воспоминания о сопротивлении колониализму скандинавского капитала в Эстонии в 2006-2018”.

После скандала и выхода книги для руководителей банка Вескимяэ стал персоной, с которой особых дел иметь не хочется. А теперь придется. ”Закон бумеранга”, — смеется сам Вескимяэ.

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