Заказываете в интернете? Скоро многие приобретаемые за границей товары подорожают на 20%(7)
Через два года в силу вступят новые правила обложения налогом с оборота, призванные уравнять конкуренцию между интернет-магазинами ЕС и третьих стран, например, Китая, пишет Eesti Päevaleht.
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