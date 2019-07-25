Заказываете в интернете? Скоро многие приобретаемые за границей товары подорожают на 20%

Для потребителя это означает, что заказываемые из третьих странах товары станут дороже на сумму налога с оборота.

По некоторым оценкам, сейчас Эстония недополучает в связи с этим ежегодно 300-500 млн евро.

С 1 января 2021 года в рамках т. н. пакета э-торговли будет упразднена не облагаемая налогом с оборота сумма в 22 евро для заказов из третьих стран. Это означает, что все заказанные за пределами ЕС товары будут облагаться налогом, вне зависимости от их стоимости.

Также будет усилен контроль за подозрительными посылками.