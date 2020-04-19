Заказы вместо пособий! Cleveron предложил государству обеспечить каждую деревню посылочным автоматом

В кризисное время Cleveron изменил планы развития и создал посылочный автомат, который подходит для использования всем предприятиям и организациям, которые при оказании своих услуг должны передавать или принимать товар. "С начала кризиса мы получали еженедельно запросы по поводу маленьких посылочных автоматов", - обосновал быструю коррекцию планов компании председатель правления Cleveron Арно Кютт.

Речь идет об автомате Cleveron 351 (в нем 12 ячеек), который может быть установлен под открытым небом и быть доступен для клиентов круглосуточно. За 20 млн евро Cleveron готов снабдить к концу года все небольшие населенные пункты, которых в стране около 4500, этим автоматом. По мнению Кютта, этой сетью могло бы управлять почтовое предприятие Omniva.

В настоящее время алгоритм действий правительства по поддержке предпринимателей обсуждается на различных уровнях. Много говорится о том, что для государства экономически разумнее было бы не выдавать бизнесу денежные пособия, а заниматься инвестициями.

Данная тема и предложение Cleveron обсуждалась во вторник в телепрограмме Suud puhtaks с участием министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, по словам которого новые меры поддержки предприятий находятся на стадии разработки. Он упомянул про 300 млн евро, предусмотренных на поддержку через инвестирование и приобретение на определенное время государством участия в каких-то компаниях.

"Думаю, что в случае Cleveron это одна из возможностей. Прямо сейчас я не могу сказать, что мы с Cleveron так и поступим, но в принципе у нас есть возможность поддержать предприятия таким образом", - сказал Аас и добавил, что в кризисное время найдется много фирм, желающих предложить государству свою продукцию.

Вчера из Министерства экономики и коммуникаций уточнили, что пока никаких решений по инвестициям или заказам (как в случае с Cleveron) в рамках упомянутых 300 млн не принято. Отмечается, что в министерство поступает сотни писем от предпринимателей с просьбами и предложениями, которые будут учтены при составлении новых мер экономической поддержки.