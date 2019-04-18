Заказ такси Bolt теперь доступен и в России

Санкт-Петербург является четвертым по величине городом в Европе после Стамбула, Москвы и Лондона, где постоянно проживают около 5 миллионов человек и посещают более 8 миллионов туристов ежегодно. Главным конкурентом Bolt на рынке Петербурга станет Yandex.Taxi, который слился с Uber в 2018 году в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Грузии и Армении.

Стартовая плата за поездку Bolt в Санкт-Петербурге составит 50 рублей, плата за километр 13 рублей и за минуту — 5 рублей. Минимальная стоимость поездки составит 79 рублей (1 €). Чтобы отпраздновать выход новый рынок, Bolt предоставляет всем местным клиентам скидку до 50%.

Bolt является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать передвижение в городах проще, быстрее и безопаснее. Предприятие, которое было основано в 2013 году, на сегодняшний день оперирует в 30 странах, у приложения 25 миллионов пользователей.