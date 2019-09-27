Задумались об открытии своего бизнеса? Вам помогут!

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Уже в четырнадцатый раз в начале октября пройдет неделя предпринимательства, и в этом году Эстонская касса по безработице снова организовывает в каждом уезде различные мероприятия.
Уже в четырнадцатый раз в начале октября пройдет неделя предпринимательства, и в этом году Эстонская касса по безработице снова организовывает в каждом уезде различные мероприятия.
В общей сложности Касса по безработице планирует провести более 50 мероприятий, с которыми можно ознакомиться на сайте www.osale2019.ee. В программе также есть мастер-классы и обсуждения на русском и английском языках. В этом году две главные темы: на встрече с работодателями будут говорить о том, как найти подходящего работника, и на мероприятиях для молодежи будут призывать молодых людей подумать о том, смогут ли из них получиться предприниматели.
Больше всего мероприятий Кассы по безработице в этом году пройдет в Тартуском уезде. Руководитель отделения кассы по безработице в Тартумаа Яне Вяли много раз принимала участие в неделе предпринимательства и по ее мнению, неделя предпринимательства — это большая открытая площадка, где раскрывается наша предприимчивость.
”Приходя на неделю предпринимательства, представление о себе как о предпринимателе, может быть маленьким и туманным, а может быть большим и понятным. Неделя предпринимательства — честное мероприятие: там можно услышать истории о банкротстве, неудавшихся продуктах, трудностях работы команды, отсутствии инвесторов, сложных семейных отношениях и о большом успехе — нет ничего ценнее того, чем учиться на опыте других”, - приводит она важность недели предпринимательства и причину, почему Касса по безработице с удовольствием принимает в ней участие.
Из прошлых неделей предпринимательства она запомнила один семинар, который был 4-5 лет назад, в котором принимала участие одна женщина среднего возраста. Она рассказывала, что всю жизнь работала за зарплату и попросила у работодателя один выходной, чтобы пойти на мероприятия недели предпринимательства. Она сказала, что у нее есть один день чтобы решить, какая вторая половина жизни ее ждет. На сегодняшний день эта женщина открыла бизнес по изготовлению шляп.
Неделя предпринимательства пройдет 07.10 — 13.10.2019.
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