Задумались об открытии своего бизнеса? Вам помогут!

В общей сложности Касса по безработице планирует провести более 50 мероприятий, с которыми можно ознакомиться на сайте www.osale2019.ee. В программе также есть мастер-классы и обсуждения на русском и английском языках. В этом году две главные темы: на встрече с работодателями будут говорить о том, как найти подходящего работника, и на мероприятиях для молодежи будут призывать молодых людей подумать о том, смогут ли из них получиться предприниматели.

Больше всего мероприятий Кассы по безработице в этом году пройдет в Тартуском уезде. Руководитель отделения кассы по безработице в Тартумаа Яне Вяли много раз принимала участие в неделе предпринимательства и по ее мнению, неделя предпринимательства — это большая открытая площадка, где раскрывается наша предприимчивость.

”Приходя на неделю предпринимательства, представление о себе как о предпринимателе, может быть маленьким и туманным, а может быть большим и понятным. Неделя предпринимательства — честное мероприятие: там можно услышать истории о банкротстве, неудавшихся продуктах, трудностях работы команды, отсутствии инвесторов, сложных семейных отношениях и о большом успехе — нет ничего ценнее того, чем учиться на опыте других”, - приводит она важность недели предпринимательства и причину, почему Касса по безработице с удовольствием принимает в ней участие.