"Забытые" предприятия проведут на Тоомпеа митинг. "В опасности может оказаться здоровье школьников"

Фирмы-перевозчики считают достойным сожаления то, что правительство, принимая программу помощи туристическому сектору, не включило в список получателей помощи автобусные фирмы, осуществляющие нерегулярные внутригосударственные и международные перевозки. По их мнению, это несправедливо.

"Для автобусных предприятий начавшееся весной чрезвычайное положение не закончилось, наша деятельность остановлена уже 8 месяцев, потому что границы закрыты, а местные поездки туристов, детских учреждений правительством ЭР строго не рекомендованы".

Это может привести к банкротству эстонских предприятий и к тому, что на наших дорогах будут ездить старые автобусы, и работу продолжат латвийские и литовкие перевозчики, пишут авторы обращения.

"Министр Сием утверждает, что самая лучшая поддержка, какую правительство ЭР может оказать автобусные предприятиям, — это вакцинация населения. Что после этого откроются границы и исчезнут ограничения. Мы серьезно сомневаемся в том, что большая часть наших фирм до этого времени продержится".

В обращении отмечается, что транспортные компании, купившие новые автобусы, исчезнут, а останутся на плаву скорее предприятия со старым автопарком, а старые автобусы в свою очередь будут представлять большую угрозу здоровью людей.

"Эстонских школьников будут перевозить только те фирмы, которые не инвестировали в новые и безопасные автобусы. В ближайшее время может стать обычным явлением, что прибывающие в Эстонию бизнес-делегации будет из аэропорта забирать литовский или латвийский автобус".

"Почему правительство не поддерживает все автобусные предприятия на равных условиях? Почему международных перевозчиков не считают важным звеном между туристическими фирмами и клиентом?" — завершают свое обращение транспортные предприятия и заявляют, что ждут от властей решений по данному вопросу.

Акция на Тоомпеа состоится в среду с началом в 11.30. Митингующие обещают приехать на мероприятие на десятках автобусов.