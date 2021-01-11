11.01.2021, 15:10

"Забытые" предприятия проведут на Тоомпеа митинг. "В опасности может оказаться здоровье школьников"


Танель Саарманн
EST
"Забытые" предприятия проведут на Тоомпеа митинг. "В опасности может оказаться здоровье школьников"
Один из организаторов митинга Грета ТаммелехтAgo Tammik

Руководители 16 транспортных предприятий, осуществляющих нерегулярные автобусные перевозки, подписали обращение к правительству и депутатам Рийгикогу, в котором напомнили о своем бедственном экономическом положении. Они намерены провести в среду на Тоомпеа митинг, чтобы побудить власти обратить внимание на их проблемы

Фирмы-перевозчики считают достойным сожаления то, что правительство, принимая программу помощи туристическому сектору, не включило в список получателей помощи автобусные фирмы, осуществляющие нерегулярные внутригосударственные и международные перевозки. По их мнению, это несправедливо.

"Для автобусных предприятий начавшееся весной чрезвычайное положение не закончилось, наша деятельность остановлена уже 8 месяцев, потому что границы закрыты, а местные поездки туристов, детских учреждений правительством ЭР строго не рекомендованы".

Это может привести к банкротству эстонских предприятий и к тому, что на наших дорогах будут ездить старые автобусы, и работу продолжат латвийские и литовкие перевозчики, пишут авторы обращения.

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"Министр Сием утверждает, что самая лучшая поддержка, какую правительство ЭР может оказать автобусные предприятиям, — это вакцинация населения. Что после этого откроются границы и исчезнут ограничения. Мы серьезно сомневаемся в том, что большая часть наших фирм до этого времени продержится".

В обращении отмечается, что транспортные компании, купившие новые автобусы, исчезнут, а останутся на плаву скорее предприятия со старым автопарком, а старые автобусы в свою очередь будут представлять большую угрозу здоровью людей.

"Эстонских школьников будут перевозить только те фирмы, которые не инвестировали в новые и безопасные автобусы. В ближайшее время может стать обычным явлением, что прибывающие в Эстонию бизнес-делегации будет из аэропорта забирать литовский или латвийский автобус".

"Почему правительство не поддерживает все автобусные предприятия на равных условиях? Почему международных перевозчиков не считают важным звеном между туристическими фирмами и клиентом?" — завершают свое обращение транспортные предприятия и заявляют, что ждут от властей решений по данному вопросу.

Акция на Тоомпеа состоится в среду с началом в 11.30. Митингующие обещают приехать на мероприятие на десятках автобусов.

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