04.02.2020, 11:34

Забота об окружающей среде! Наклейки Rimi теперь можно копить только виртуально


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Pärnamäe Rimi avamine
Pärnamäe Rimi avamineFoto: Andres Putting

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду и облегчения процесса приобретения товаров по кампании, с 4 февраля Rimi переходит на виртуальные наклейки, которые можно будет накапливать на карточке клиента Rimi. В рамках всех будущих кампаний клиентам будут начислять виртуальные наклейки, и их больше не нужно будет наклеивать в специальные книжечки.

”Появившаяся несколько лет назад возможность копить виртуальные наклейки обрела популярность среди наших клиентов”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Клиенты стали больше заботиться об окружающей среде, и кроме того, собирать виртуальные наклейки значительно удобнее, чем клеить их в книжечку. Мы пытаемся, насколько это возможно, отдавать предпочтение экологичным альтернативам и обращаем внимание клиентов на то, как они могут уменьшить свое воздействие на окружающую среду”.

Андрия Арро добавила, что такое решение более практично и облегчает процесс приобретения товаров по кампании. ”Это позволит, например, исключить ситуацию, в которой клиент случайно потеряет наклейки или книжечку. Кроме того, начисление виртуальных наклеек непосредственно на карту клиента облегчает и работу кассиров”.

До сих пор у клиента была возможность копить наклейки как на карточке клиента, так и в книжечке, которую выдавали на кассе. С сегодняшнего дня для получения виртуальных наклеек клиент должен при каждой покупке представлять карточку Rimi. Наклейки будут автоматически начисляться на счет клиента, а их количество будет отображено в чеке. Актуальную информацию о количестве наклеек можно получить в своем аккаунте на сайт www.sinurimi.ee , в мобильном приложении Rimi и в расположенных в магазинах терминалах Rimi. Виртуальные наклейки можно собирать только на личную карточку Rimi.

Первая кампания, которая пройдет по новым правилам, стартует 4-го февраля. В ее рамках клиенты могут собирать цифровые наклейки, чтобы приобрести подушки с изображениями героев мультфильма ”Холодное сердце 2”.

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