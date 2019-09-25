Забастовка отменяется: Министерство образования договорилось с учителями

"Нельзя сказать, что мы довольны, но неудовлетворенности тоже нет", — прокомментировал итоги встречи Вольтри.

Так как стороны пришли к соглашению по минимальной зарплате, то учителя бастовать не станут. "Это также означает, что и в следующем году зарплата учителей должна быть повышена", — добавил Вольтри.

Учителя хотят, чтобы их минимальный оклад был бы на уровне средней зарплаты по Эстонии, так как во многих школах учителям платят лишь минималку.

В настоящий момент минимальная зарплата учителей составляет 1250 евро, а средняя по стране — 1445. Ожидается, что в следующем году средняя зарплата по Эстонии повысится до 1484 евро.