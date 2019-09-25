Забастовка отменяется: Министерство образования договорилось с учителями

В среду состоялась встреча представителей Министерства образования и науки и Эстонского союза работников просвещения (Eesti haridustöötajate liit — EHL), на которой обсуждался вопрос повышения зарплат учителей. По словам председателя EHL Реэмо Вольтри, стороны достигли договоренности о повышении минимальной зарплаты педагогов на 65 евро.
"Нельзя сказать, что мы довольны, но неудовлетворенности тоже нет", — прокомментировал итоги встречи Вольтри.
Так как стороны пришли к соглашению по минимальной зарплате, то учителя бастовать не станут. "Это также означает, что и в следующем году зарплата учителей должна быть повышена", — добавил Вольтри.
Учителя хотят, чтобы их минимальный оклад был бы на уровне средней зарплаты по Эстонии, так как во многих школах учителям платят лишь минималку.
В настоящий момент минимальная зарплата учителей составляет 1250 евро, а средняя по стране — 1445. Ожидается, что в следующем году средняя зарплата по Эстонии повысится до 1484 евро.
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