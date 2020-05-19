За три года рынок Балтийского вокзала посетили около 16 миллионов раз
Сегодня, 19 мая, Рынок Балтийского вокзала отмечает свой третий день рождения. Рынок за три года посетили около 16 миллионов раз.
Сегодня, 19 мая, Рынок Балтийского вокзала отмечает свой третий день рождения. Рынок за три года посетили около 16 миллионов раз.
Как сообщается в пресс-релизе, наибольшее оживление на Рынке Балтийского вокзала царит по субботам — здесь в эти дни, как и на всех рынках, посетителей больше всего. В среднем по субботам рынок посещает от 15 000-17 000 человек.
Представители рынка отмечают, что ассортимент товаров за три года стал более разнообразным, появился ряд новых торговцев, предлагающих покупателям как отечественную продукцию, так и экзотические вкусы. На данный момент на рынке ежедневно действует 270 постоянных торговцев, к которым добавляются временные продавцы, устанавливающие свои прилавки на втором этаже, и сезонные — на улице.
С самого начала большой популярностью среди посетителей рынка пользуется зона уличной еды Рынка Балтийского вокзала. ”Три года назад мы были первыми в Эстонии, кто организовал зону уличной еды таким образом, и сегодня мы можем сказать, что решение всячески себя оправдало”, — прокомментировал руководитель Рынка Балтийского вокзала Сандер Хаге. По его словам, рынок постоянно меняется, пробуются различные возможности торговли. ”Когда мы, например, убрали перегородку между мясным залом и зоной уличной еды, посещаемость мясного зала со дня увеличилась в несколько раз”.
По оценке Хаге, сейчас самая главная цель заключается в том, чтобы вместе с арендаторами успешно выйти из кризиса. ”Если заглядывать в более далекое будущее, то мы хотим больше пропагандировать на рынке вторичное применение, и мы уже предприняли большие шаги в этом направлении. Не стоит игнорировать и мысль об объедении Рынка Балтийского вокзала и зоны Депо в единое целое. В дополнение к Рынку Балтийского вокзала мы взяли в свои руки и проект Центрального рынка”, — раскрыл Хаге планы на будущее. Первый этап реконструкции Центрального рынка должен завершиться в 2023 году.
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