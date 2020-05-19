За три года рынок Балтийского вокзала посетили около 16 миллионов раз

Как сообщается в пресс-релизе, наибольшее оживление на Рынке Балтийского вокзала царит по субботам — здесь в эти дни, как и на всех рынках, посетителей больше всего. В среднем по субботам рынок посещает от 15 000-17 000 человек.

Представители рынка отмечают, что ассортимент товаров за три года стал более разнообразным, появился ряд новых торговцев, предлагающих покупателям как отечественную продукцию, так и экзотические вкусы. На данный момент на рынке ежедневно действует 270 постоянных торговцев, к которым добавляются временные продавцы, устанавливающие свои прилавки на втором этаже, и сезонные — на улице.

С самого начала большой популярностью среди посетителей рынка пользуется зона уличной еды Рынка Балтийского вокзала. ”Три года назад мы были первыми в Эстонии, кто организовал зону уличной еды таким образом, и сегодня мы можем сказать, что решение всячески себя оправдало”, — прокомментировал руководитель Рынка Балтийского вокзала Сандер Хаге. По его словам, рынок постоянно меняется, пробуются различные возможности торговли. ”Когда мы, например, убрали перегородку между мясным залом и зоной уличной еды, посещаемость мясного зала со дня увеличилась в несколько раз”.

По оценке Хаге, сейчас самая главная цель заключается в том, чтобы вместе с арендаторами успешно выйти из кризиса. ”Если заглядывать в более далекое будущее, то мы хотим больше пропагандировать на рынке вторичное применение, и мы уже предприняли большие шаги в этом направлении. Не стоит игнорировать и мысль об объедении Рынка Балтийского вокзала и зоны Депо в единое целое. В дополнение к Рынку Балтийского вокзала мы взяли в свои руки и проект Центрального рынка”, — раскрыл Хаге планы на будущее. Первый этап реконструкции Центрального рынка должен завершиться в 2023 году.

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