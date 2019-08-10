За семь месяцев в столичную кассу поступило 465 млн евро

Налоговые поступления составили 291.6 миллиона евро (59.4% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 270.3 миллиона евро (59.8%), земельный налог — 13.5 миллиона евро (51.9%) и местные налоги — 7.8 миллиона евро (62.5%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 53.3 миллиона евро (62.6% годового объема), прочие доходы составили 1.18 миллиона евро (58.7%). От государства и из иностранных источников поступило 111 миллионов евро (72.2% запланированного на год). Городские инвестиции принесли за указанный период 8.1 миллиона евро или 62.9% от запланированного на год.

Выплаты за первые месяцы года произведены на сумму 416 миллионов евро (52.9% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 360.1 миллиона евро (57.2% ), выплаты на инвестирование — на сумму 47.7 миллиона евро (34.4%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 8.3 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец февраля составил 102.4 миллиона евро.